O Sporting foi notificado esta tarde pelo Inter da proposta apresentada pelo Benfica para a contratação a título definitivo de João Mário, por um valor de 7,5 milhões de euros. E esse momento, não sendo obrigatório no plano do acordo celebrado em 2016 quando o médio foi vendido pelos leões aos nerazzurri, pode ainda levar a outro volte-face em todo o processo, sobretudo porque o conjunto de Alvalade, não estando nesta fase interessado em manter o jogador à razão de quatro milhões de euros brutos por cinco temporadas como foi oferecido pelo clube da Luz, entende que tem direito a uma compensação de 30 milhões de euros caso assine com o rival.

Em atualização