O grupo extremista talibã lançou esta quarta-feira a sua primeira ofensiva contra uma capital provincial no Afeganistão, desde o início da campanha contra as forças afegãs em maio, atacando a capital de Badghis (noroeste), informaram autoridades locais.

“O inimigo entrou na cidade, todos os distritos caíram, a luta começou na cidade“, declarou aos jornalistas o governador de Badghis, Hessamuddin Shams, através de uma mensagem de texto por telemóvel.

O chefe do conselho provincial de Badghis, Abdul Aziz Bek, confirmou à agência de notícias AFP a entrada dos talibãs e a continuidade dos combates, em mais uma mostra de que os talibãs estão a ganhar terreno no Afeganistão desde o anúncio da retirada militar dos EUA do país.

“Ontem à noite (terça-feira), responsáveis dos serviços de segurança provinciais renderam-se aos talibãs e estes já estavam na cidade esta manhã (esta quarta-feira)”, disse Abdul Aziz Bek. “Os combates continuam neste exato momento em várias partes da cidade”, acrescentou, referindo que “a prisão da cidade foi aberta e cerca de 200 presos fugiram”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um membro do conselho provincial, Zia Gul Habibi, disse à AFP que os talibãs tomaram o quartel-general da polícia e o quartel-general local dos serviços de informação afegãos (NDS) e que “os responsáveis da província se refugiaram-se num acampamento militar da localidade.

Este ataque acontece no dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, abriu em Teerão uma “reunião inter-afegã” entre representantes do governo de Cabul e os talibãs, segundo um pequeno vídeo transmitido pelo Ministério iraniano.

Cerca de dois meses antes do prazo estabelecido para a retirada das forças armadas dos Estados Unidos do Afeganistão, em 11 de setembro, Zarif pediu que “o povo afegão e os seus líderes políticos(…) tomem decisões difíceis pelo futuro do seu país“, segundo um comunicado oficial.