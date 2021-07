Jodi Montgomery, tutora temporária dos assuntos pessoais de Britney Spears, não vai abandonar o barco, até porque, garante, a cantora pediu-lhe para permanecer no papel atribuído recentemente pelo tribunal — antes, o cargo era também ele ocupado pelo pai da cantora.

Em comunicado, a advogada de Jodi Montgomery esclareceu à People que esta “não tem planos” para deixar a posição que lhe foi atribuída. “Ela continua empenhada em apoiar firmemente a Sra. Spears de todas as maneiras que puder dentro do escopo das suas funções como tutora da pessoa.” É nesse mesmo comunicado que se lê que a cantora de 39 anos ainda “ontem” pediu a Montgomery para “continuar a servir”. “A Sra. Montgomery continuará a servir como tutora enquanto a Sra. Spears e o tribunal o desejarem.”

O processo que envolve Britney tem sofrido sucessivos altos e baixos após o depoimento bombástico a 23 de junho, quando a artista fez uma série de acusações e revelações. Depois de a juíza Brenda Penny ter aceitado o pedido da Bessemer Trust para se retirar da tutela — empresa que partilhava a gestão dos bens com o pai de Spears — foi a vez de Larry Rudolph, o agente de há 25 anos, apresentar a demissão, alegando que a cantora mostrou “vontade em aposentar-se oficialmente”.

“No início do dia de hoje, fui informado de que a Britney mostrou vontade em aposentar-se oficialmente”, afirmou Larry Rudolph, citado pela Deadline. “Como sabem, nunca fiz parte da tutela nem da sua gestão, então não estou a par de muitos dos seus detalhes. Fui contratado a pedido da Britney para ajudar a gerir a sua carreira. E, como agente dela, acredito que é do interesse da Britney que me demita da sua equipa, uma vez que os meus serviços deixaram de ser necessários.”

Ainda na terça-feira, a publicação TMZ noticiou que o advogado de Britney, Sam Ingham, que a representa desde que a tutela foi criada, em 2008, também planeia pedir a demissão. A próxima audiência relacionada com a tutela está agendada para o dia 14 de julho.