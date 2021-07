Uma explosão de grandes dimensões abalou esta quarta-feira o Dubai, epicentro comercial dos Emirados Árabes Unidos, e segundo o Governo terá tido origem num navio de contentores ancorado no porto.

“Os meios de Proteção Civil do Dubai estão atualmente a lidar com um incêndio causado por uma explosão de um contentor marítimo, a bordo de um barco no porto de Jebel Ali”, informaram as autoridades do Dubai em comunicado difundido pelas redes sociais.

“Até agora, não há a registar feridos no incêndio no porto de YJebel Ali”, acrescentou.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

A extensão dos danos causados pela explosão no porto e na carga não foi imediatamente esclarecida.

Vídeos gravados por moradores do Dubai e divulgados nas redes sociais mostram uma bola de fogo a iluminar o céu noturno do emirado, por volta das 23:45 locais (20:45 de Lisboa).

Testemunhas relataram tremores em prédios em toda a zona, incluindo em bairros situados até 25 quilómetros do local da explosão.