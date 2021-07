No final das buscas ao presidente do Benfica e a outros detidos, esta quarta-feira, ocorreu um acidente rodoviário na zona de Braga que deixou dois agentes da Polícia da Segurança Pública (PSP) hospitalizados revelou ao Observador Paulo Silva, inspetor tributário, que esteve envolvido na operação “Cartão Vermelho”.

Foi já de madrugada: um carro a “circular sem luzes e a alta velocidade” atingiu aquele em que seguiam os dois agentes. “Foi uma situação lamentável” e “que me preocupa”, afirmou Paulo Silva à chegada ao Campus de Justiça onde vai ser ouvido no julgamento de Ricardo Salgado no âmbito da Operação Marquês.

Paulo Silva, coordenador das buscas a Luís Filipe Vieira, diz terem sido realizadas 44 e estar “satisfeito com as diligências” que “estão concluídas”, apesar de “terem terminado muito tarde, já depois das duas da manhã”. “Tudo o que estava planeado foi concretizado”, garante, acrescentando que agora está a ser feito um “rescaldo” para agora os detalhes da operação serem entregues ao Ministério Público.

Questionado se Carlos Alexandre poderá fazer o interrogatório previsto para esta quinta-feira à tarde, Paulo Silva admite que tal poderá acontecer.