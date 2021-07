(em atualização)

Depois de esta quarta-feira ter existido um ensaio de oficialização que foi desde logo apagado, agora não há dúvidas: Sergio Ramos é jogador do PSG depois de ter deixado o Real Madrid ao fim de 16 temporadas. O central espanhol assinou até 2023, vai usar a camisola 4 que era sua nos merengues e jogar fora de Espanha pela primeira vez na carreira.

“O PSG tem o prazer de anunciar a chegada de Sergio Ramos. O central espanhol assinou um contrato válido por dois anos e fica ligado ao clube até 30 de junho de 2023. Nascido em Camas, Espanha, o internacional espanhol formado no Sevilha começou a sua carreira com o clube da Andaluzia na temporada 2003/04. Um defesa versátil, capaz de jogar tanto no eixo defensivo como no lado direito, juntou-se ao Real Madrid no verão de 2005. Sergio Ramos estabeleceu-se como um dos melhores defesas do mundo ao longo das 16 temporadas com os merengues, marcando 101 golos em 671 jogos. Capitão do Real Madrid entre 2015 e 2021, ajudou a equipa a ganhar, entre outros troféus, quatro Ligas dos Campeões entre 2014 e 2018 e cinco ligas espanholas (2007, 2008, 2012, 2017 e 2020)”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube francês, que destaca ainda que Ramos é o jogador com mais internacionalizações pela seleção espanhola e inclui declarações do central.

“Estou muito feliz por me juntar ao PSG. É uma grande mudança na minha vida, um novo desafio e um dia que nunca vou esquecer. Estou orgulhoso por fazer parte deste projeto muito ambicioso, por me juntar a uma equipa com grandes jogadores. É um clube que já provou o que tinha a provar ao mais alto nível e com fundações sólidas. Quero continuar a crescer com o PSG e ajudar a equipa a conquistar títulos”, disse o jogador de 35 anos, que no Twitter acrescentou ainda que chegou ao “melhor lugar para continuar a sonhar, o melhor clube para continuar a ganhar”.

Esta quarta-feira, de forma inesperada, o PSG já tinha anunciado de forma oficial a chegada de Sergio Ramos. Nas redes sociais, o clube francês publicou declarações do central espanhol, em que este dizia estar “orgulhoso” por ficar com a camisola 4, que até aqui era do jovem central Thilo Kehrer. Uns minutos depois, porém, a publicação foi apagada, com a imprensa francesa a adiantar que tudo não passou de um erro de comunicação interna, já que o PSG sempre quis fazer o anúncio num dia em que nada pudesse ser um obstáculo em termos de atenção mediática — e esta quarta-feira disputava-se a meia-final do Europeu, entre Dinamarca e Inglaterra, um enorme obstáculo em termos de atenção mediática.

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

Um dia depois, contudo, está feito o anúncio oficial. Sergio Ramos assinou contrato já em Paris, onde também já passou nos exames médicos, e um dos reforços de peso do PSG para a próxima temporada: o clube francês também já anunciou as chegadas de Wijnaldum e Achraf Hakimi, vindos do Liverpool e do Inter Milão, e ainda vai oficializar o guarda-redes Donnarumma, que chega do AC Milan. Ramos, por sua vez, deu prioridade ao PSG quando tinha ofertas da Premier League devido à proximidade com Espanha, ao clima da cidade de Paris e ao projeto desportivo.