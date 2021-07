Já está disponível uma plataforma online que calcula em tempo real o período de espera nos centros de vacinação no país. Incluída no site oficial da Direção-Geral da Saúde dedicado à Covid-19, a plataforma já está disponível e pode ser consultada aqui.

O funcionamento é relativamente simples: a cada centro de vacinação deverá corresponder um semáforo luminoso. Se for vermelho, como se indica logo à frente, tal significa que o tempo de espera na fila para ser vacinado é superior a uma hora. Se o semáforo for amarelo significa que o tempo de espera deverá ser entre 30 minutos e uma hora. Já se for verde significa que a o tempo médio de espera pela administração da vacina é inferior a meia hora.

Apesar de a plataforma já estar disponível e a funcionar online, registam-se ainda algumas falhas. Às 10h15 de esta quinta-feira, 8 de julho, quando foi consultada pelo Observador, o portal da DGS não apresentava informação de tempo de espera para mais de 130 postos de vacinação no país — embora já mostrasse o tempo de espera em filas para mais de 150 centros de vacinação em território nacional.

A plataforma, de acordo com o que é indicado no site, foi desenvolvida pela empresa portuguesa afluencia.io, que se apresenta assim no seu site oficial: “Este projeto nasceu devido a várias circunstâncias relacionadas com a conjuntura atual, mas não apenas devido à pandemia covid-19. Verificamos a necessidade de ter um produto que fornecesse dados estatísticos de afluência a espaços físicos, tal como aos espaços virtuais. Assim nasceu o afluencia.io, um produto que terá como desafio a sua constante evolução e integração com novos sensores e outros equipamentos que forneçam dados relevantes para os nossos clientes”.