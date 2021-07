Não basta falar, há que fazer ↓ Mostrar ↑ Esconder

São muitas as iniciativas que a IKEA promove com vista a sensibilizar para os valores humanistas que defende:

Programa de Empregabilidade para Refugiados – Em vigor em todas as lojas IKEA do país, este é um projeto realizado em parceria com o Conselho Português para os Refugiados e o Alto Comissariado para as Migrações com o objetivo de contribuir para a integração de refugiados que chegam a Portugal, promovendo a sua empregabilidade e inclusão no mercado de trabalho.

Apoio à comunidade LGBTI+ – “O Progresso faz-se” foi o nome da campanha lançada em todas as plataformas IKEA por ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, com a intenção de tornar a marca num forte aliado da comunidade LGBTI+.

Semana da Diversidade – Em 2020, a IKEA realizou a segunda edição da Semana da Igualdade, Diversidade e Inclusão, uma iniciativa interna destinada a sensibilizar líderes e colaboradores para a importância de o local de trabalho ser diverso e inclusivo.

Podcast “Igualmente” – Um programa de conversas sobre diversidade, igualdade e inclusão conduzidas por Rui Maria Pêgo na IKEA. Igualdade em casa, violência doméstica ou igualdade étnica e racial foram alguns dos temas já abordados. Descubra todos os episódios aqui .