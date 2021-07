Lisboa vai ter o dia mais quente do ano: prepare-se para um sábado com quase 40º graus

Não se trata contudo de nenhuma onda de calor, apesar de se registarem temperaturas mais altas que as habituais para esta altura do ano. Porque o tempo escaldante não fica por muito tempo. Só o fim de semana. De sábado para segunda, aliás, as temperaturas podem mesmo cair na ordem dos dez a quinze graus, dos 40ºC para os 26ºC, voltando a subir só novamente a partir de quinta-feira da próxima semana, mas já não tão marcadamente: no fim de semana de 17 e 18 os termómetros rondarão de novo os 30ºC.

¿Cómo se distribuirán las temperaturas más altas ????️????? No hay más que fijarse dónde aparecen los tonos grises. Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. ????️ Pronóstico de Maldonado: https://t.co/3WpNCVrvJW pic.twitter.com/JvsH6DHo9C — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) July 8, 2021

El mapa de temperaturas a unos 1500 metros es muy elocuente ????. Este fin de semana tendremos una parte del aire que habitualmente discurre por el Sahara ????️ sobre nosotros. ????️ ¿50 ºC? Noticia de Víctor González (@gdvictorm): https://t.co/dli7pybBOx pic.twitter.com/YfJf0Arz00 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) July 6, 2021

Apesar de muitas vezes se associar a este tipo de massas de ar quente extremas a ondas de calor, para se falar de onda de calor é preciso que as temperaturas sejam intensas em grande parte do país e se registe durante pelo menos durante três dias consecutivos. No entanto, em Espanha há vários alertas para certas zonas onde se pode chegar quase aos 50ºC, um registo de que não há qualquer registo oficial até agora.

Alcanzar los 50 ºC en España no es nada fácil ????????. Víctor González (@gdvictorm) analiza los factores que harían falta. ¿Los tendremos este fin de semana? https://t.co/dli7pybBOx — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) July 6, 2021

E também não estamos a falar de nada de semelhante ao que aconteceu no oeste do Canadá e dos EUA, ainda que haja um ponto em comum: o fenómeno canadiano deveu-se às grandes mudanças de temperatura que se registaram no Pacífico no último inverno e ao aquecimento das suas águas, fazendo agora como se uma grande montanha de ar quente estivesse a fazer pressão sobre um determinado local. Ora o mesmo aquecimento acentuado foi registado no Mediterrâneo, podendo levar a que uma mesma “cúpula de calor” invada uma certa zona sul da Europa num determinado momento.

Mas ainda não é um caso. Será apenas um muito quente sábado de verão. E um bom domingo de praia.

Senão veja as temperaturas em várias cidades, incluindo as ilhas (onde também fará bom tempo, mas menos calor):