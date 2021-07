Luís Filipe Vieira e os restantes três arguidos detidos esta quarta-feira — o filho do presidente do Benfica, Tiago Vieira, e os empresários José Manuel dos Santos e Bruno Macedo — começarão a ser ouvidos pelas autoridades esta quinta-feira às 15h, apurou o Observador.

Os quatro arguidos serão levados esta tarde à presença do juiz Carlos Alexandre, que vai liderar o primeiro interrogatório desde as buscas e detenções efetuadas esta quarta-feira.

Numa fase inicial do interrogatório, os quatro arguidos serão identificados, apresentando-se ao juiz. De seguida deverá proceder-se ao pedido das defesas para consultar os autos do processo que resultou nas detenções, decidindo o Ministério Público aquilo que permitirá às defesas consultar, dado que o inquérito está em segredo de justiça.

Após este passo, é expectável que as defesas dos arguidos comuniquem ao juiz Carlos Alexandre se os mesmos pretendem prestar declarações ou não, já que os arguidos têm direito ao silêncio e podem recusar-se a falar. Se algum dos arguidos quiser falar iniciar-se-á o interrogatório, liderado por Carlos Alexandre, que colocará questões relativas aos dados da investigação.

Quer os arguidos se disponham a prestar declarações esta tarde quer no caso de se remeterem ao silêncio, o Ministério Público promoverá no final deste processo as medidas de coação. Estas poderão ir de cauções de valor elevado até à prisão preventiva. As defesas farão depois as suas alegações sobre as medidas de coação, pronunciando-se sobre elas, sendo que só depois o juiz tomará a decisão final.

Caso os arguidos presentes ao juiz pretendam prestar declarações tornar-se-á automaticamente provável que este primeiro interrogatório que culminará na decisão das medidas de coação fique concluído já esta quinta-feira — se não ficar, as diligências continuarão no dia seguinte, sexta-feira, 9 de julho.

Já no caso de os quatro arguidos não pretenderem prestar declarações e remeterem-se ao silêncio torna-se menos improvável que o processo fique concluído esta quinta-feira com uma decisão do juiz Carlos Alexandre sobre as medidas de coação.

O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira passou a última noite detido na esquadra da PSP de Moscavide. O dirigente desportivo foi constituído arguido por “negócios e financiamentos” superiores a “100 milhões de euros” que terão levado a “elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades”. Sob investigação estão crimes alegadamente praticos desde 2014 e que passam por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.