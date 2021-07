O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Esta quinta feira queremos saber o que acha das declarações de Mamadou Ba sobre Manuel Luís Goucha. Ontem o dirigente do SOS Racismo atacou o apresentador televisivo depois de ter sido tornado público que Goucha iria presidir à comissão de honra de Suzana Garcia na candidatura ao município da Amadora. No Twitter, Mamadou Ba escreveu “Goucha, o gay” e recorreu ao obscuro conceito do “homonacionalismo”.

