Uma mulher de 53 anos foi presa no passado domingo no Japão por disparar, com uma pistola de água, contra a tocha olímpica, em Mito, como forma de protesto contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Nada de Olimpíadas. Parem os jogos!”, disse Keyoko Takahashi, à medida que o evento decorria na cidade de Mito, em Ibaraki, situada a cerca de uma hora a nordeste de Tóquio. O detentor da tocha seguiu em frente, mas a mulher foi detida, por “mirar deliberadamente no corredor e interferir na transmissão”, explica Noriaki Nagatsuka, subchefe da polícia da cidade de Mito, à Vice World News. O agente afirma que não se pode atirar água às pessoas “sem um bom motivo”. Keyoko “claramente não estava a brincar. Não era uma brincadeira de criança”, descreve.

Milhões de japoneses são contra a realização dos Jogos Olímpicos, que estão programados para começar a 23 de julho. A inauguração do estádio principal, de 68.000 lugares, vai contar apenas com a presença de patrocinadores, diplomatas e convidados especiais — que ao todo devem somar cerca de 10.000 pessoas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O governo decretou esta quinta-feira estado de emergência para a capital, até 22 de agosto, para tentar conter a possibilidade de algum surto de infeções relacionado com os Jogos Olímpicos. A medida entrará em vigor na próxima segunda feira.

Ainda não é conhecido ao certo o limite de espectadores nacionais, ou se haverá publico sequer — a opção agora mais provável com o quarto estado de emergência, que acompanha o aumento de novos casos de infeção por Covid-19 no país, segundo a agência Kyodo News. Antes da decisão era esperado que fossem 5.000 por local. Já as atividades realizadas depois das 21h não teriam, em princípio, ninguém a assistir.