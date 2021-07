As scooters não são novidade para a BMW, sendo que a novidade agora é a CE 04, um modelo de linhas futuristas e que parece mais comprido do que o habitual, sendo impulsionado por uma mecânica eléctrica, alimentada por bateria. Está pronta a passar à produção em série e destina-se a permitir à BMW Motorrad dar um passo em frente na mobilidade eléctrica urbana.

A nova BMW CE 04 não difere muito do protótipo apresentado anteriormente, exibindo a estética estranha mas com personalidade e visivelmente diferente, compatível com o tipo de combustível a que recorre. Muito mais comprida do que o habitual, com um generoso banco para dois ocupantes, a nova scooter monta um motor que é capaz de fornecer, em pico e durante breves segundos, 42 cv, para de seguida a potência baixar para 20 cv. Esta versão com maior potência consegue ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos, o que a tornará difícil de bater nos semáforos, como convém aos veículos de duas rodas.

A BMW proporá também uma versão menos potente, com 23 cv, que acaba por atingir a mesma velocidade máxima e perdendo apenas na capacidade de arranque, uma vez que o que desaparece é a capacidade de incrementar a potência durante curtos períodos, uma espécie de “boost”.

Após a aceleração inicial, a nova duas rodas da BMW mais potente vê a potência cair para 20 cv, ou seja, para menos de metade. É esta a potência que garante a velocidade máxima de 120 km/h, sensivelmente a mesma em qualquer uma das versões.

Alimentada por uma bateria de 8,9 kWh, a BMW CE 04 anuncia 130 km na versão mais potente (e mais onerosa) e apenas 100 km/h na outra menos possante. A bateria pode ser recarregável a 2,3 kW, necessitando para tal de 4 horas, podendo este período cair para 1h40 caso usufrua de um quick charger a 6,9 kW.

A nova scooter eléctrica da BMW deverá estar disponível em 2022, contando com soluções como controlo de estabilidade e de tracção, além de marcha-atrás. Esta opção pode parecer estranha, à partida, mas depois de nos apercebermos que o peso anunciado rondará os 230 kg, tudo começa a fazer mais sentido.