É um novo drama na família de Emiliano Sala, o jogador de futebol que morreu na queda de um avião em 2019, no mesmo ano em que o pai viria a morrer. Agora é a irmã Romania, de 29 anos, que está internada no hospital Dr. José María Cullenno na Argentina, em estado grave, após tentativa de suicídio.

De acordo com o jornal La Nacion, Romania foi encontrada esta segunda-feira inconsciente em casa por uma amiga, depois de ter recebido mensagens preocupantes. Ligou imediatamente aos serviços de emergência que a levaram para o hospital:

Está ligada a um ventilador e a sua condição é crítica, no entanto estamos a trabalhar em equipa para tentar salvar-lhe a vida” comenta médico responsável em entrevista ao jornal La Nacion.

Emiliano Sala morreu no dia 21 de janeiro de 2019 num acidente de avião no Canal da Mancha, durante o voo de França para o Reino Unido, onde ia apresentar-se no Cardiff, clube que tinha acertado a sua transferência com o Nantes. Os restos mortais só foram encontrados após uma semana do acidente.

Romina, a única mulher de três irmãos, tem sido sempre a responsável pelas ações judiciais visto que o piloto e aeronave não tinham licenças e autorizações necessárias, pelo que a família Sala tem continuado a lutar de forma a esclarecer realmente o que aconteceu no acidente. Três meses depois da morte de Emiliano, a família sofreu novo desgosto: Horácio, o pai, com 58 anos morreu com um ataque cardíaco.