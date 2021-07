A Peugeot vai regressar à competição ao mais alto nível e o caminho escolhido passa pelo Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que engloba provas como as 24 Horas de Le Mans, particularmente importante para as marcas francesas. A competição está aberta a dois tipos de veículos, com a marca gaulesa a ter optado pelos Hypercar, os mais complexos, dispendiosos e rápidos, graças às suas mecânicas híbridas. Significa isto que a Peugeot abraça a mesma solução defendida pela Toyota, actual campeã do mundo.

São dois os Peugeot Hypercar 9X8 a serem inscritos pela Peugeot Sport, que produziu e está a desenvolver o novo modelo de competição, que deverá passar aos testes em pista ainda este mês, para validar as conclusões retiradas das análises em banco de ensaio, em termos mecânicos e aerodinâmicos.

Desenhado pelo estilista da casa Matthias Hossan, o 9X8 é elegante e agressivo, sendo ainda atraente. Tanto que não espantaria que passasse à produção em série, como o regulamento convida, isto apesar de a Peugeot se ter furtado a confirmar esse objectivo, mas sem o negar para o futuro.

Um dos elementos mais surpreendentes do Hypercar francês é a ausência de asa traseira (foi substituída por um pequeno aileron), um desafio complicado de ultrapassar, pois é este apêndice aerodinâmico, tradicionalmente de dimensões generosas, que é necessário para colocar a potência no solo em aceleração, bem como nas travagens a alta velocidade, onde assegura maior capacidade de digerir uma potência de desaceleração mais elevada nas rodas traseiras.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Peugeot não abriu o jogo, mas deverá ter recorrido a um chassi optimizado para ser muito eficiente a extrair o ar que passa sob o chassi, criando uma depressão e, com ela, substituindo o apoio proporcionado pela asa. Esta solução tem a vantagem de garantir apoio, sem limitar tanto os prejuízos aerodinâmicos que reduzem a velocidade máxima. Não é impossível que seja uma solução destinada especificamente para a pista de Le Mans, com os outros traçados, com rectas menos compridas, a terem de recorrer a outra solução, à semelhança do que é habitual no WEC.

O motor principal é um V6 biturbo aberto a 90º, com 2,6 litros de capacidade e 680 cv de potência, acoplado a uma caixa sequencial de sete velocidades. A categoria Le Mans Hypercar (LMH) permite reforçar o motor de combustão com uma unidade eléctrica, no caso com 272 cv, que a Peugeot monta à frente para garantir tracção 4×4 (e daí o “X” na denominação do modelo 9X8). O motor eléctrico é alimentado por uma bateria, cuja capacidade não é revelada, mas que está integrada num sistema de 900 volts, de modo a poder aproveitar grande parte da energia gerada durante a travagem. As baterias são desenvolvidas pela Peugeot e pela Total Energies.

O novo Hypercar 9X8 irá estrear-se no WEC de 2022, com a primeira prova a ser as 24 Horas de Le Mans.