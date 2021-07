Mais de 72 mil professores, incluindo os de ensino artístico especializado da música e da dança, ficaram esta quinta-feira a saber se tinham conseguido uma vaga nos concursos do ministério da Educação. As listas de colocação e não colocação foram publicadas pela tutela que revela a vinculação de mais de 2.450 aos quadros do ministério da Educação.

Segundo o ministério “2.424 docentes vincularam através da norma-travão para os quadros do Ministério da Educação, a que se somam os 31 docentes que vinculam através das vagas da norma-travão para os docentes do ensino artístico especializado da música e da dança”.

“Movimentaram-se no concurso interno cerca de 12.500 docentes, em resultado das vagas abertas pela primeira vez e também pela libertação decorrente da movimentação interna. O número de candidaturas aos concursos ascendeu a 72.000”, acrescenta ainda o ministério da Educação em comunicado.

Os professsores que não conseguiram vinculação através do concurso externo, mantêm-se “para o concurso de contratação inicial, bem como para as sucessivas reservas de recrutamento, ao longo do ano letivo, devendo para isso manifestar preferências de 19 a 23 de julho através do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação”.