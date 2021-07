"Receitas para uma família feliz". Anúncio LGBTI+ de supermercado gera polémica na Rússia e obriga a pedido de desculpas da empresa

A cadeia de supermercado russa VkusVill decidiu publicitar os seus produtos, nas redes sociais e no seu site, com uma imagem de um casal do mesmo sexo com as suas duas filhas com a legenda “receitas para uma família feliz“. Mas o anúncio gerou uma forte polémica na Rússia — obrigou a empresa a retirá-lo e a pedir desculpas por “ter ferido a suscetibilidade” dos seus clientes.

Na altura da publicação do anúncio, a cadeia de supermercado divulgou, segundo a BBC, nas suas redes sociais que seria “muito hipócrita não falar sobre as famílias reiais entre os nossos clientes” e que os valores de diversidade se “enquadravam” com a empresa. Mas rapidamente foi alvo de várias críticas por ser alegadamente contra a “lei de propaganda gay” russa, que proíbe todos os conteúdos que possam incentivar a homossexualidade junto a menores.

De acordo com o órgão britânico, Vitaly Milonov, deputado da Duma, caracterizou o anúncio como sendo “sujo” e Margarita Simonyan, editora do canal televisivo Russia Today, recomendou que a empresa tivesse novos “especialistas de marketing”. Na sua opinião, a cadeia “perdeu a audiência de tradicionalistas”, como é o seu caso, que ficou “seriamente desapontada”.

Entretanto, e face às críticas, a cadeia de supermercado teve mesmo de pedir desculpa. Segundo revelou a empresa em comunicado, o anúncio foi um “erro”, uma “manifestação de falta de profissionalismo”, que “feriu os sentimentos de muitos dos nossos clientes, staff, parceiros e fornecedores”. “Pedimos as mais sinceras desculpas”.

“O objetivo da nossa empresa é permitir que os nossos consumidores recebam produtos frescos e saborosos todos os dias, não publicar artigo que reflitam visões políticas e sociais”, destacou a VkusVill em comunicado.

A fotografia foi mesmo substituída no site por uma família considerada “tradicional” com um casal heterossexual com três filhas.