As participações dos maiores acionistas individuais da Benfica SAD – José António dos Santos, o Rei dos Frangos, Luís Filipe Vieira e José Guilherme – desvalorizam mais de um milhão de euros (1,2 milhões de euros) em bolsa, na sequência da detenção do presidente do Benfica. O grosso desta perda foi registado no próprio dia em que foi conhecida a investigação — quarta-feira — e no qual as ações da SAD fecharam a cair mais de 5%. Esta quinta-feira, a cotação chegou a cair mais de 3%, mas travou as perdas no final da sessão, acumulando uma descida de 0,69% face ao fecho da quarta-feira.

Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, dois dos detidos na Operação Cartão Vermelho, são também dois acionistas relevantes da SAD encarnada. O dono da Valouro, também conhecido por “Rei dos Frangos”, é o maior acionista depois do Sport Lisboa e Benfica e da Benfica SGPS, com mais de 16% do capital (dos quais 13,6% em nome pessoal e o restante nas suas empresas), de acordo com informação prestada pela SAD no prospeto da emissão de obrigações enviado na semana passada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

A sua participação desvalorizou mais de 860 mil euros desde terça-feira. O empresário chegou a perder mais de um milhão de euros no meio da sessão desta quinta-feira quando as ações estiveram a transacionar no mínimo diário de 2,8 euros, pressionadas pela venda de um lote de cinco mil títulos, um número muito significativo face à liquidez normal das ações do Benfica.

Para além do Rei dos Frangos, o próprio Vieira também viu as suas ações, correspondentes a 3,28% do capital da SAD, desvalorizarem 173 mil euros. José Guilherme, que tem 3,73% da sociedade perdeu quase 200 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os maiores perdedores são o Sport Lisboa e Benfica, que tem 40% dos direitos de voto — ações de categoria A que têm mais poderes do que as dos outros acionistas — e a Benfica SPSG que detém 23,65%. As participações destas duas entidades desvalorizaram um pouco mais de 3,3 milhões de euros desde terça-feira, uma perda sentida sobretudo no próprio dia da detenção. No mesmo período a capitalização bolsista da SAD encarnada encolheu cerca de cinco milhões de euros, valendo agora 66 milhões de euros.