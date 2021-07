Sai um "Street Fighter" com um Bloody Mary: no Gala Gala há cocktails, cachorro quente com trufa e jogos arcade

No piso de cima existem duas máquinas — uma do “Street Fighter II” e outra do “Mario Bros.” — e no piso térreo estão as restantes cinco prontas a receber entusiastas de joysticks e botões frenéticos e coloridos. Restam então os arcade do “Pac-Man”, “Pong”, “Donkey Kong”, “Space “Invaders” e “Frogger”.

Os tokens são pedidos ao balcão e dão direito a uma rodada de jogo em qualquer uma das máquinas — um token fica a 0,50 euros, mas na compra de cinco ganha-se um de oferta e na compra de 10 ganha-se mais três. “Notamos que as pessoas vibram muito com isto, é uma memória muito específica de infância”, diz Margaux. “Acho que os arcade também permitem criar aqui uma dinâmica de circulação diferente. As pessoas comem e bebem e vão ficando para irem jogando à vez”.

E em tempos de Covid, a pergunta impõe-se: como manter segura a utilização das máquinas arcade? A cada utilização, explica Isis, é feita a desinfeção total dos jogos. “Não podíamos ter estas máquinas aqui sem criarmos as condições para as termos, por isso temos sempre alguém do staff pronto a limpar a cada utilizador diferente”, diz. “Conseguimos controlar isso porque são sempre necessários tokens para jogar que são pedidos no bar, temos controlo sobre quantas pessoas vão estar nos jogos”.

A comida (e a bebida)

Quando desenharam o plano de negócios para o Gala Gala, nunca pensaram ter de dar tanto ênfase à comida, mas a pandemia obrigou-as a isso uma vez que ter aberta a porta de um bar nos dias de hoje tem de ser sinónimo de comes, não só de bebes.