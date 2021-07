O coletivo de juízes que está a julgar Ricardo Salgado, no Campus de Justiça, em Lisboa, advertiu esta quinta-feira o Ministério Público de que não iriam analisar todos os documentos que constam no processo em que é acusado de três crimes de abuso de poder. No entanto, acabou por admitir ser mostrado em tribunal um manuscrito atribuído ao ex-líder do BES e que dá ordem de transferência de 55 milhões de euros em várias tranches. Um documento que o juiz quis certificar que pertence, de facto, ao arguido.

O inspetor tributário Paulo Silva — que durante quarta-feira participou na operação que levou à detenção do presidente do Benfica Luís Vieira — explicou que “a investigação apontou como este e outros [manuscritos] tendo sido elaborados pelo Ricado Salgado, não só pela escrita, como também dos elementos identificados que só podiam ter sido feitos por ele”. No documento estão inscritas as suas iniciais: RESS. Certo é que estes documentos não foram sujeitos a qualquer perícia por parte do Laboratório da Polícia Científica, da Polícia Judiciária (que nem participou na investigação).

O inspetor tributário que desde 2005, com a Operação Furação, tem comunicado ao Ministério Público centenas de operações suspeitas que já levaram à detenção de grandes empresários, bancários e até de um ex-primeiro ministro, José Sócrates — como no processo Marquês que deu origem a este em julgamento, recordou em tribunal que este manuscrito específico foi apreendido na Esfil na Suíça, em 2014, e veio depois para Portugal através de carta rogatória.

— Queremos saber se era um documento que estava arquivado ou se estava ali por cima, concretizou o juiz auxiliar Rui Coelho, depois da dúvida levantada pelo juiz presidente sobre como tinha sido encontrado este documento.

Paulo Silva exibiu o documento e foi dissecando o seu conteúdo. Há várias ordens de transferência que perfazem os 55 milhões de euros — embora, como reparou o juiz, o valor depois transferido tenha ascendido os 65 milhões euros, como se lia na acusação do processo da Operação Marquês em que o banqueiro era acusado de 21 crimes, entre os quais três de corrupção ativa. E que teria pagado mais de 65 milhões de euros em “luvas” ao antigo primeiro-ministro e aos ex-administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, como contrapartida por um alegado favorecimento do BES nas decisões tomadas pela empresa de telecomunicações.

— Então, mas há dinheiro a mais..., constatou o juiz, enquanto o advogado de Ricardo Salgado, Proença de Carvalho se congratulava na sua cadeira com a constatação, depois de ter chamado à atenção para o testemunho de Paulo Silva, que teria que ser o mais factual possível.

— É um erro. Há uma reprodução de 10 milhões, concluiu Paulo Silva.

Para o investigador este documento terá precedido um ficheiro Excel também apreendido e que foi criado em novembro de 2014 — altura em que Espírito Santos Enterprises muda de nome para Enterprises Management — por Jean-Luc Schneider, o operacional da ES Enterprises (que Salgado chegou a explicar ser o quadro suíço da Esfil – Espírito Santo Financière).

As empresas por onde circulava o dinheiro

Antes o inspetor já tinha explicado que ES Enterprises fora constituída em 1993 nas Ilhas Virgens Virgens Britânicas e que 2010 mudara de nome para ES International. Quando foi criada Ricardo Salgado era presidente do Conselho de Administração. Em 2004 passam a administradores desta empresa José Castela e o contabilista Francisco Machado da Cruz, ouvido terça-feira. Luke Schneider podia mexer nesta conta.

No entanto, notou, era feita “uma contabilidade com um peculiar registo contabilístico”, disse Paulo Silva. Assim, a maioria do dinheiro que ali entrava era registado como ativo e não passivo (onde deviam ser registadas todas as despesas da empresa. “Isto tem um significado: quando o dinheiro entrasse no lado da sociedade, esses empréstimos eram registados em termos negativos no lado ativo”, explicou. “Qual é o efeito: no final da conta, a conta está a zero”, disse. “Estas demonstrações financeiras são elaboradas por Schneider”, disse. “Sendo evidenciado um balancete assim, não era obrigado a apresentar contas”, afirmou.

Da conta desta sociedade, tida como o Saco Azul do BES, terão saído vários pagamentos para diversos funcionários do universo BES.

Uma outra sociedade cuja conta fazia circular milhares de euros era a Savoices, registada no Panamá, com conta aberta no Credit Suisse, na Suíça. Os beneficiários finais eram Ricardo Salgado e a mulher, Maria João, e tinha a particularidade de ter um gestor de conta externo: a Akoya, também falada na última sessão onde foi ouvido um dos seus acionistas, Michel Canals. Entre os sócios estavam o gestor de Ricardo Salgado, Nicolas Figueiredo (que segundo Paulo Silva chegou a ter uma relação com a filha de Salgado) , Hélder Bataglia, que geria uma outra sociedade que entrava nestes circuitos de dinheiro: a Green Esmerald, e Álvaro Sobrinho.

Por isso, na sessão desta manhã, foi também exibido um documento a dar ordem para transferir 1,5 milhões de euros para a Savoices, assinado pelo Bataglia.

Outra transferência assinalada foi uma de oito milhões de euros, que o gestor Nicolas terá ordenado a partir de Portugal, a 7 de outubro de 2010. Uma transferência que foi intermediada por Henrique Granadeiro. “Havia urgência para começar a fazer aquisição e ações na EDP”, disse Paulo Silva.

Ricardo Salgado não está presente no tribunal. O juiz lembrou novamente que está dispensado e que só precisa vir a tribunal se quiser prestar declarações, tal como o Observador já tinha noticiado.