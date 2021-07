A nova avaliação ambiental estratégica com vista a encontrar uma solução aeroportuária para Lisboa vai custar 2,5 milhões de euros (mais IVA), até 2023, e todo o processo ficará sob alçada do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. O IMT, que habitualmente não tem o setor da aviação sob sua alçada, ficará responsável não só pelo lançamento do concurso internacional como pelo acompanhamento deste dossier nos próximos anos.

“Considerando o âmbito das atribuições do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., caberá a este instituto a incumbência de levar a cabo o processo de lançamento de um concurso público internacional tendo em vista a contratação de uma entidade para coordenar e executar a avaliação ambiental estratégica”, pode ler-se na portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República. O IMT fica ainda “com o dever de acompanhar de forma permanente o processo de elaboração da avaliação ambiental estratégica, bem como o de coadjuvar o Governo ao longo de todo o processo”.

O executivo justifica que estas tarefas “devem estar a cabo de uma entidade nacional pública com competências no setor dos transportes”, relativamente à qual “o Governo tenha poderes de tutela e superintendência”. E argumenta que se trata de uma entidade pública “com competências na área da mobilidade, tanto a nível nacional como comunitário”, que “tem acumulado conhecimento e competências no que concerne ao apoio ao Governo na implementação e avaliação de políticas de mobilidade”, mas também “uma longa experiência na preparação e condução de procedimentos pré-contratuais”, algo que o Governo considera ser “um requisito-chave” para os objetivos do diploma.

No total, poderá ser gasto um máximo de 2,5 milhões de euros (250 mil euros em 2021, 1,4 milhões de euros em 2022 e 850 mil euros em 2023), que sairão dos cofres do IMT. Estarão em equação três soluções: na primeira, o Aeroporto Humberto Delgado será o principal e o Aeroporto do Montijo o complementar; num cenário alternativo, o Aeroporto do Montijo ficaria, aos poucos, como aeroporto principal e o atual aeroporto seria remetido para segundo plano; e num terceiro cenário, seria construído um novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete, substituindo progressivamente o Aeroporto Humberto Delgado ao longo dos anos.

O Governo decidiu avançar para esta avaliação ambiental estratégica depois de a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ter rejeitado, em março, o pedido da ANA – Aeroportos de Portugal para uma apreciação prévia de viabilidade com vista à construção do aeroporto no Montijo. Isto porque não havia o parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos “potencialmente afetados”, como manda a lei.