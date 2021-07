O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu representantes do Movimento Por Cabo Delgado, que reúne várias organizações da sociedade civil que pretendem “trabalhar na defesa das populações deste território moçambicano”, palco de violência armada.

Numa nota esta sexta-feira emitida, o movimento refere que o encontro com o chefe de Estado português, na quinta-feira, foi “o culminar de um conjunto de reuniões já realizadas com eurodeputados, grupos parlamentares da Assembleia da República e membros do Governo”.

“O Presidente da República mostrou-se sensível às questões apresentadas e reconheceu a importância do trabalho que tem vindo a ser realizado pelas várias organizações que compõem o Movimento por Cabo Delgado, nomeadamente no esforço do encaminhamento de ajuda humanitária para Moçambique“, referiu o documento.

A nota refere que estiveram presentes representantes das organizações Cáritas Portuguesa, Comissão Nacional de Justiça e Paz, Fundação Fé e Cooperação, Fundação Gonçalo da Silveira, Fundação AIS e Rosto Solidário.

Uma nota partilhada no portal da Presidência refere que estas organizações representam “um conjunto alargado de mais de quatro dezenas de organizações da sociedade civil portuguesa que prestam apoio no terreno e pretendem uma maior mobilização e sensibilização dos portugueses na ajuda humanitária às populações deslocadas de Cabo Delgado”.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo jihadista Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.800 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 732.000 deslocados, de acordo com a ONU.