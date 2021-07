O drama da tutela de Britney Spears não tem fim à vista. Já várias foram as celebridades que vieram a público defender a cantora pop e a mais recente é Madonna, que considera uma “violação dos direitos humanos” a tutela à qual Spears está sujeita há quase 13 anos, pedindo que lhe devolvam a vida dizendo que “a escravatura foi abolida há muito tempo”.

Vestida com uma tshirt branca onde se lê Britney Spears a rosa choque, Madonna decidiu assumir uma posição perante o caso de tutela em que a estrela pop está envolvida e, numa story do seu Instagram, fez a sua primeira declaração pública sobre o assunto e apelou a um pedido de libertação.

“Devolvam a vida a esta mulher. A escravidão foi abolida há muito tempo! Morte ao patriarcado ganancioso que tem feito isto com as mulheres desde há séculos. Isto é uma violação dos direitos humanos! Britney, estamos a chegar para te tirar desta prisão!”

Madonna e Britney Spears colaboraram juntas em 2003 com o êxito “Me Against the Music”, cuja atuação da mesma nos MTV Video Music Awards ficou marcada pelo beijo na boca entre as duas.

Além de Madonna, Justin Timberlake — também ex-namorado de Britney — terá sido um dos primeiros a pronunciar-se sobre o tema dizendo que “nenhuma mulher deve ser impedida de tomar decisões sobre o seu próprio corpo”, referindo-se ao facto de a tutela não permitir a Britney que case e tenha filhos. Christina Aguilera também mostrou o seu apoio referindo que é “inaceitável que alguma mulher ou ser humano” não possa controlar o sua própria vida, e que ainda seja “silenciada, ignorada, ou vítima de bullying”. Cher foi outra das que se manifestou dizendo que “foi um dos episódios mais excruciantes e de partir o coração”, referindo-se ao testemunho de Britney.

O processo que envolve a cantora tem sofrido sucessivos altos e baixos após o depoimento bombástico a 23 de junho. Numa audiência virtual, a artista fez uma série de acusações e revelações sobre a sua tutela que considerou “abusiva”, onde pediu a prisão do pai, que a controla atualmente.

Advogado de Britney pede renúncia

Esta semana, Samuel D. Ingham III, advogado que a representa desde que a tutela foi criada, em 2008, já apresentou os documentos legais para pedir a demissão do cargo. Com a tutela, a cantora de 39 anos perdeu o direito de contratar o seu próprio advogado, pelo que Ingham foi contratado na altura pelo próprio tribunal quando Britney se encontrava hospitalizada.

A cantora também levantou questões sobre a defesa, tendo dito durante o seu discurso que não sabia como acabar com a tutela e que desejava ela mesma poder contratar um advogado. “Eu não sabia que podia solicitar o sim da tutela. Desculpem a minha ignorância, mas honestamente não sabia como fazê-lo”, disse durante o testemunho citada pelo New York Times. “O meu advogado disse que eu não podia, disse que deveria guardar isto para mim”.

Isto acontece poucos dias depois de o seu agente de há 25 anos, Larry Rudolph, se ter também demitido alegando que a cantora mostrava “vontade em aposentar-se oficialmente”, pelo que os seus serviços “deixaram de ser necessários”. Além disso, também a empresa Bessemer Trust, que partilhava a gestão dos bens de Britney Spears juntamente com o pai da cantora, submeteu um pedido para se retirar do processo para “respeitar” os desejos da cantora.