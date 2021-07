Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi esta quarta-feira de madrugada sentido próximo de Benavente, no distrito de Santarém, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo, com epicentro a 20 quilómetros a sul-sudeste de Benavente, foi registado às 3h45 desta sexta-feira nas estações da Rede Sísmica do Continente. Este abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Benavente.

Na quinta-feira à noite, foi também registado na Rede Sísmica do Continente um sismo em Alcobaça, no distrito de Leiria, não tendo provocado danos pessoais ou materiais. De acordo com o IPMA, o abalo foi registado pelas 23h59 nas estações da Rede Sísmica do Continente e o seu epicentro localizou-se próximo de Alcobaça. O sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada).

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A intensidade máxima II da escala de Mercalli modificada significa que o abalo foi “sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios“