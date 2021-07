São precisos três ingredientes para que Espanha alcance um novo recorde de temperaturas, registando 50ºC pela primeira vez desde que há registos. O primeiro é a presença de uma massa de ar quente vinda de África, estável o suficiente para aquecer a superfície e servir de tampão às correntes de ar mais frias vindas do Atlântico. O segundo é uma máxima irradiação do calor acumulado pelo solo durante o verão, sobretudo entre julho e a primeira quinze de agosto. E o terceiro ingrediente são as brisas vindas do mar, cuja temperatura aumenta quando ultrapassam as cordilheiras durante o verão.

É um cenário remoto, mas não impossível, e por isso o sul de Espanha vai-se preparando para a pior das hipóteses: as temperaturas subirem até perto dos 50ºC ao longo do fim de semana, altura em que o país vai ficar sob um sistema de “altas pressões” que vai arrastar do deserto do Saara até Espanha um “tempo seco e soalheiro” que provocará temperaturas máximas muito elevadas.

Espanha tem alguns dos registos de temperaturas mais elevados da Europa, tendo estabelecido o seu recorde nacional de máxima absoluta de 47,3º C, sentidos em Montoro, Córdoba, a 4 de julho de 2017. Em Portugal, o recorde também foi esse, registado na Amareleja, concelho de Moura, e atingido a 1 de agosto de 2003.

Mas os especialistas não colocam de parte a possibilidade de este valor ser ultrapassado nos próximos dias, colocando Espanha sob uma temperatura de 50ºC pela primeira vez desde que há registos: é que, a sul da Península Ibérica estão nove milhões de quilómetros quadrados de deserto africano, o Saara, que é o mais quente do mundo, e, por isso, é uma zona propensa a registar episódios de calor intenso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com as últimas atualizações da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), domingo será o dia em que o mercúrio dos termómetros mais vai subir, com 12 capitais das províncias espanholas a registarem pelo menos 40ºC. Todo o vale do rio Gualdaquivir, incluindo Córdoba e Sevilha, na região espanhola da Andaluzia, devem alcançar os 45ºC. Ou mais, admitiu o meteorologista Víctor González: “É dificil, mas não impossível”.

Os meteorologistas espanhóis ainda não chamaram onda de calor a este fenómeno, mas as condições estão todas reunidas à luz da definição da Aemet: as temperaturas altas vão causar um calor intensivo na maioria do território nacional e vão manter-se por pelo menos quatro dias, desde a última quinta-feira até domingo (o mínimo, segundo os especialistas espanhóis, são três dias). Há sinais de que se está perante a iminência de uma onda de calor: se as temperaturas a cerca de 1500 metros de altitude, numa pressão atmosférica de 850 hPa, rondarem os 30ºC, normalmente ao nível da água do mar elas chegam aos 45ºC.

Portugal não está livre destes fenómenos. Um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta da “intensificação de um anticiclone a oeste do território do continente” até ao Golfo da Biscaia e de um “vale desde o norte de África até ao interior da Península Ibérica” — fenómenos que, juntos, provocam “o transporte de uma massa de ar tropical seco, proveniente do interior da Península Ibérica”.

Até aqui, à exceção do Algarve, Portugal tem registado valores da temperatura máxima abaixo da média para a época do ano. Mas nos próximos dias, as temperaturas “vão subir gradualmente para valores acima da média na generalidade do território”. Mas entres os dias 11 e 12 de julho, a entrada de ar marítimo originará uma descida gradual da temperatura máxima, a estender-se do litoral para o interior.

É por isso que, nos próximos dois dias, nove distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso meteorológico amarelo: Guarda, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro. À Rádio Observador, o IPMA confirmou a subida de temperaturas nos próximos dias, mas avisou que vai haver vento, sobretudo a norte do Cabo da Roca, o que pode tornar desagradáveis os dias na praia.