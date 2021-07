A pandemia de Covid-19 já matou mais de 4 milhões de pessoas por todo o mundo e já são mais de 185 milhões os infetados. A corrida pelas vacinas é competitiva, a crise social e económica inevitável — já que muitos negócios foram à falência, em todos setores da sociedade. Ainda assim, há quem tenha lucrado: antes da pandemia existiam 2.095 bilionários espalhados pelo mundo. Mas esse valor aumentou em 32% — com um total de 2.755 espalhados por 70 países, em que os Estados Unidos estão no topo dos dez primeiros do ranking mundial e o Japão no fim dessa lista, como se pode ver na fotogaleria acima.

Um novo bilionário nascia a cada 17 horas, em média, durante o ano de 2020, de acordo com a Forbes. Outros 250, que tinham perdido o título, voltaram a recuperá-lo.

Quem são os cinco homens mais ricos do mundo? Jeff Bezos quem lidera a hierarquia, segundo as classificações de tempo real da Forbes. O fundador da Amazon anunciou recentemente que iria deixar o cargo de diretor geral para algo inesperado: viajar para o espaço no próximo dia 20 de julho. Segue-se Elon Musk, CEO da Tesla e dono da SpaceX. Em terceiro lugar está o empresário francês Bernard Arnault, presidente da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, que detém a icónica marca Louis Vuitton. Depois surge Bill Gates, que recentemente anunciou o seu divórcio de Melinda French Gates — com a qual detém a maior fundação filantrópica do mundo. Em quinto lugar está Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. Não será por acaso que quatro dos mais riscos são norte-americanos (Musk é sul-africano-canadiano-norte-americano) que vivem nos Estados Unidos, o país que tem mais bilionários do mundo.