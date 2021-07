Inglaterra não ganha qualquer título internacional desde 1966. Mais: Inglaterra não chegava a uma final de uma grande competição desde 1966. Uma espera de mais de 50 anos, entre desilusões e eliminações, que pode terminar finalmente no próximo domingo, na final do Euro 2020 contra Itália. Dizer que os adeptos ingleses estão entusiasmados acaba por ser naturalmente redutor. Dizer que os adeptos ingleses estão tão entusiasmados que até querem um feriado nacional é simplesmente a realidade.

180 mil pessoas já assinaram uma petição que pretende que a próxima segunda-feira, dia 12 de julho, seja feriado nacional em Inglaterra se a seleção de Gareth Southgate derrotar Itália e conquistar o Euro 2020. Ora, no país, quando uma petição popular recebe mais de 100 mil assinaturas tem de ser submetida ao Parlamento — contudo, a proximidade do evento e do dia em causa não permite que tal aconteça a tempo. Ainda assim, Boris Johnson não recusa a possibilidade por completo.

“Penso que seria desafiar o destino. Vamos esperar para ver o que acontece”, disse o primeiro-ministro inglês, deixando entender que só vai tomar a decisão depois do apito final da final do Campeonato da Europa. Adicionalmente, um porta-voz de Boris Johnson acrescentou que os cabe aos empregadores dar alguma flexibilidade de horário aos seus empregados para que o horário de trabalho possa começar mais tarde na segunda-feira, já antecipando os eventuais festejos em cenário de vitória.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que o governo inglês já anunciou que os pubs vão poder prolongar o horário normal de funcionamento de domingo — ainda limitado devido às restrições associadas à pandemia — por mais 15 minutos e até às 23h15, para garantir que os adeptos podem acompanhar a reta final da partida em cenário de prolongamento e grandes penalidades. A Associação de Pubs e Produtores de Cerveja já estimou que no domingo poderão ser vendidas perto de 13 milhões de pints, as cervejas com meio litro, sendo que mais de sete milhões serão somente durante os 90 minutos de jogo.

Sobre isso, o ministro das Finanças inglês também já admitiu que a eventualidade de a seleção de Gareth Southgate conquistar o Europeu “pode ter algum impacto” na economia nacional, principalmente no que toca a reforçar a confiança dos consumidores e a dar um boost a um setor da restauração que foi dos mais afetados pela pandemia. “Mas não é o mais importante. Por mais que queira que a economia tenha um bom desempenho, o mais importante é que, pela primeira vez na minha vida, estamos na final de um grande torneio de futebol”, acrescentou Rishi Sunak.