João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, está em isolamento profilático após contacto com um caso positivo de Covid-19 e por ordem das autoridades de saúde. O deputado único está de regresso à Assembleia da República presencialmente na próxima segunda-feira, mas manteve os trabalhos à distância em comissões e plenários.

O líder do partido que votou repetidamente contra o estado de emergência e disse no Arraial Liberal que naquele momento já não havia “motivos” para confinamento — meses antes, em fevereiro, tinha dito que um novo fecho do país acarretaria “enormes custos económicos, sociais e de saúde pública” —, acabou por ser vítima da pandemia e cumpriu o isolamento decretado pelas autoridades de saúde após um contacto de risco.

Sem estar infetado e sem “qualquer teste positivo”, Cotrim Figueiredo está “bem de saúde” e regressará aos trabalhos presenciais na próxima segunda-feira, depois de ter estado ausente da Assembleia da República durante duas semanas — tendo em conta os vídeos oficiais da ARTV, a última vez que marcou presença fisicamente foi no dia 23 de junho na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, na audição a Maria Lúcia Amaral. A partir daí, o deputado único da IL continuou a participar nos trabalhos à distância, fez até intervenções em algumas comissões e a IL confirma que Cotrim Figueiredo “participou durante duas semanas remotamente em todos os plenários e comissões em que participaria presencialmente”. A única alteração feita foi na data do debate potestativo, que a IL pediu uma alteração de agenda para que Cotrim Figueiredo pudesse estar presente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto à agenda do partido, “a única ação em que estaria ausente” devido ao isolamento profilático que está a cumprir “acabou por ser adiada por outras razões”.

João Cotrim Figueiredo foi protagonista de um dos momentos mais polémicos durante a pandemia, quando a Câmara Municipal de Lisboa proibiu os arraiais comemorativos dos Santos Populares e a Iniciativa Liberal organizou o Arraial Liberal na zona de Santos, em Lisboa. Foram 20 barraquinhas com animação, música, comida e dardos — em que António Costa, Rui Rio, Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa eram alvos — e onde em muitas imagens surgem pessoas sem máscara em diversas alturas do dia. O próprio presidente do partido chega a aparecer sem máscara.

O arraial não teve um parecer favorável das autoridades de saúde a todas atividades que extravasassem o comício político, mas o “evento político” realizou-se, João Cotrim Figueiredo garantiu que não se tinha arrependido, que repetiria o evento e assegurou o partido não quis ter uma atitude provocatória.