Filip Krovinovic, o médio croata que na temporada passada esteve emprestado ao West Bromwich Albion e ao Nottingham Forest, foi afastado dos trabalhos de pré-época do Benfica e está sob a alçada disciplinar do clube. A notícia foi avançada pelo jornal Record e está no seguimento de uma gravação que começou a surgir nas redes sociais ao início da noite desta quinta-feira e onde o jogador surge a insultar Jorge Jesus.

De acordo com o mesmo jornal, Krovinovic já não treinou com o restante plantel na manhã desta sexta-feira e deixou o centro de treinos do Seixal. No áudio, o médio de 25 anos surge a queixar-se do facto de não ter sido utilizado num jogo de preparação contra o Sp. Covilhã e acaba por insultar Jorge Jesus.

Krovinovic no audio sobre sua situação actual. pic.twitter.com/RLLPUuqQRt — Bruno Gois (@BrunoGois10) July 8, 2021

“Imagina que estás na minha situação. Ontem tiveram jogo, eu fui o único jogador que não entrou um minuto. Jogaram duas equipas e eu não entrei. Depois o treinador adjunto foi lá perguntar ao Jesus: ‘O Krovi entra?’. E ele disse ‘não, ele fica lá, se alguém se lesionar, ele entra’. Mano, filho da p***. Pá, incrível. Tipo, não podia sair para ir para casa e tinha de ficar lá”, diz o croata, num português quase irrepreensível.

Krovinovic assinou pelo Benfica em 2017 depois de duas épocas no Rio Ave, onde chegou em 2015 vindo do NK Zagreb. Na Luz, o médio fez uma primeira metade de temporada muito positiva, com dois golos em 19 jogos em todas as competições, e destacou-se mesmo como um dos principais ativos da equipa de Rui Vitória. Em janeiro de 2018, contudo, lesionou-se gravemente numa partida contra o Desp. Chaves e nunca conseguiu voltar ao mesmo nível, cumprindo apenas nove jogos em 2018/19 apesar de ter conquistado a Primeira Liga. No verão de 2019, foi emprestado ao West Bromwich Albion e contribuiu bastante para a subida da equipa à Premier League, o que levou os ingleses a negociar a renovação da cedência por mais uma temporada, algo que os encarnados aceitaram. Em 2020/21, porém, Krovinovic caiu de rendimento, regressou ao Benfica no mercado de janeiro e foi novamente emprestado ao Nottingham Forest, onde marcou um golo ao longo de 19 partidas até ao fim da temporada.