Em atualização

Luís Filipe Vieira já está novamente no Tribunal Central de Instrução Criminal para ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito do processo Cartão Vermelho. Os interrogatórios do dirigente benfiquista e dos restantes arguidos ficaram marcados para as nove da manhã desta sexta-feira, após uma segunda noite passada na prisão da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Moscavide. Mas todos podem remeter-se ao silêncio.

À chegada à Polícia Judiciária, onde funciona o tribunal, Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira no processo Cartão Vermelho, confirmou que vai “continuar a consultar as autos”, mas que não está preocupado com os indícios que recaem sobre o cliente: “Nada, rigorosamente nada”, disse aos jornalistas. Sobre o estado de espírito do presidente do Benfica, o advogado afirma que “ontem estava na mais completa serenidade”.

O Ministério Público pediu para Luís Filipe Vieira e os outro três arguidos ficarem em prisão preventiva porque, segundo o procurador Rosário Teixeira, existe o perigo de fuga. “Os suspeitos realizam frequentes viagens ao estrangeiro e dispõem de disponibilidades financeiras do exterior”, considerou, pelo que não basta a “simples sujeição a termo de identidade e residência”.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Luís Filipe Vieira, o filho Tiago Vieira e os empresários Bruno Macedo e José António dos Santos (do império Valouro, também conhecido como “rei dos frangos”) são suspeitos de ter cometido “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os quatro suspeitos foram detidos na última quarta-feira pela PSP a ordem da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. No mesmo dia foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. A SAD do Benfica foi um dos locais sujeitos a buscas pelas autoridades.