Os clientes que aguardavam a chegada a Portugal do Model Y podem finalizar as encomendas para figurar entre os primeiros a ter acesso ao SUV do segmento médio da Tesla. O construtor norte-americano informou que as primeiras unidades a chegar ao nosso mercado estão agendadas para Agosto, uma antecipação em relação ao que estava previsto anteriormente.

Os primeiros Model Y a chegar ao país serão Long Range AWD, a versão que anuncia 217 km/h de velocidade máxima e a capacidade de ir de 0-100 km/h em apenas 5,1 segundos. A bateria com uma capacidade de 75 kWh garante 505 km de autonomia, permitindo a recarga a 250 kW.

Por dentro, o Model Y que vai a chegar a Portugal no próximo mês vai usufruir da versão mais recente do interior e sistemas já presentes no Model 3

O SUV que partilha a plataforma com o Model 3 é mais volumoso e possui um interior mais espaçoso, fruto de ser 5,6 cm mais comprido e 18,1 cm mais alto. No interior, o destaque vai para o ecrã central com 15”, a partir do qual se podem controlar todas as funções do modelo. O Model Y usufrui das funções e dispositivos já conhecidos nos mais recentes Model 3, em termos de acesso ao interior com chave, cartão ou telemóvel, através da app, que permite ainda controlar a recarga e accionar funções como a Summon. O Autopilot integra o equipamento de série do novo SUV.

Com 351 cv, tracção integral, fruto de possuir um motor no eixo da frente e outro no traseiro, o Model Y é o SUV mais veloz do segmento, oferecendo a capacidade de puxar um reboque até 1600 kg. Se a Long Range AWD é a primeira versão a estar disponível entre nós, por 65.000€, é igualmente esperado o Model Y Performance (241 km/h, 0-100 km/h em 3,7 segundos e autonomia de 480 km), por 71.000€.