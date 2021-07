Rúben Vinagre já é jogador do Sporting. O lateral de 22 anos assinou contrato com os leões e já treinou esta sexta-feira integrado no plantel de Rúben Amorim, em Alcochete, com a oficialização presa por horas. Vinagre chega a título de empréstimo do Wolverhampton, válido por uma temporada, e o acordo ficou fechado num meio termo: se o jogador fizer um determinado número de jogos previsto no contrato, a cláusula de compra no valor de 10 milhões de euros torna-se obrigatória.

Em resumo, o Sporting conseguiu garantir uma segurança em relação a Rúben Vinagre: se o lateral se tornar um habitual titular, os leões acionam a cláusula de bom grado, até por fazer sentido em termos de projeto e de continuidade; se não for muito utilizado e não atingir o número necessário de jogos, o clube de Alvalade pode não querer dar 10 milhões pelo lateral ou abre uma margem de manobra para poder eventualmente negociar o valor. De forma natural, a regularidade de Vinagre estará dependente da saída ou da permanência de Nuno Mendes, que continua a ser a grande aposta do Sporting para realizar um bom encaixe financeiro neste mercado de verão.

O jogador chega emprestado pelo Wolverhampton depois de já ter estado cedido ao Olympiacos e ao Famalicão na temporada passada. Rúben Vinagre esteve quatro épocas não consecutivas na formação dos leões (pelo meio passou pelo Belenenses) depois de ter sido infantil do Barreirense e antes de se mudar para os franceses do Mónaco, de onde saiu em 2018 para rumar ao Wolves. O lateral tem estado a treinar à parte no Seixal, até porque se tivesse viajado para Inglaterra teria de cumprir um período de quarentena que depois iria atrasar a incorporação na nova equipa, mas esta sexta-feira já trabalhou às ordens de Rúben Amorim.

Resolvida a questão de Rúben Vinagre, o próximo alvo dos leões será Manuel Ugarte, o jovem médio uruguaio do Famalicão que chegou à Primeira Liga na última temporada vindo do Fénix. Em cima da mesa está um acordo semelhante ao que existiu em 2021 em relação a Pedro Gonçalves, que chegou a Alvalade a 6,5 milhões de euros, ficando o conjunto famalicense com 50% dos direitos económicos do (agora) internacional português. Com Ugarte, porém, o Sporting está a tentar reduzir essa margem do passe que fica no Famalicão, numa negociação que poderá ficar concluída até domingo, data em que os leões rumam ao Algarve para o habitual estágio de pré-temporada. Ainda assim, o valor de cinco milhões de euros estará fechado.