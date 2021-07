(em atualização)

Não houve uma palavra sobre convocação de eleições, nem tão pouco sobre Luis Filipe Vieira. O primeiro discurso de Rui Costa, enquanto presidente do SL Benfica, foi carregado de simbolismo, com a família a apoiá-lo na bancada, em pleno relvado da Luz, onde, com apenas 9 anos, impressionou Eusébio pela primeira vez. Numa declaração curta, mas com sabor a discurso pós vitória eleitoral, Rui Costa falou de unidade e apontou ao futuro, sempre com “ambição”.

“O meu lema e o meu foco é ganhar”, frisou o novo presidente do clube dos encarnados.

“Sou a partir de hoje presidente do Sport Lisboa Benfica na exata medida dos estatutos do clube. Assumo esta liderança com a mesmo orgulho, a mesma paixão e compromisso com que vesti pela primeira vez a camisola do nosso clube”, começa por dizer Rui Costa, lembrando que tem a legitimidade dos estatutos, assim como o apoio da direção do clube, para passar de número 2 a número 1.

A localização do púlpito é explicada logo a seguir, recordando os momentos áureos da sua carreira, que terminou exatamente ali na temporada de 2007–08, com uma enorme ovação do público, num jogo frente ao Vitória de Setúbal. “Decidi fazer a minha apresentação enquanto presidente no meio do relvado onde, com a minha camisola, vivi os momentos mais felizes da minha vida.”

A seguir, Rui Costa falou do futuro e do peso que lhe fica, a partir de agora, nos ombros. “Sei a responsabilidade que hoje assumo, sei o que os benfiquistas esperam de mim, sei o que os benfiquista esperam de quem esta nesta posição. Tudo farei, tudo darei de mim para que o clube seja cada vez maior.”

O novo presidente do clube dos encarnados não deixou de apelar à unidade clubística. “Os tempos são desafiantes, não são tempos de divisões. São tempo de nos unirmos em prol daquilo que é mais importante, o Sport Lisboa e Benfica.”

Da agenda dos próximos tempos, deixou clara qual a prioridade: a preparação das épocas desportivas, quer do futebol, quer das modalidades, que têm de ser feitas com a maior das ambições. “Este será sempre o meu foco, será a sempre o meu lema, ganhar.”

Rui Costa deixou ainda uma “mensagem de confiança” a todos os que compõe o clube, desde os sócios aos obrigacionistaas, garantindo a estes últimos que o clube da Luz continuará a honrar os compromissos.

“Saberei ouvir as mensagens dos benfiquistas, pondo sempre os interesses do clube a frente de qualquer coisa que apareça. Serei sempre um de vocês. Quero um Benfica forte, um Benfica unido e trabalharei diariamente para que isso aconteça.” No final da declaração de Rui Costa não houve direito a perguntas dos jornalistas.

Rui Costa estava a postos para ser empossado presidente do Benfica, deixando para trás o cargo de vice-presidente e de número 2, já que assim está previsto nos estatutos do clube.

O clube dos encarnados anunciou ao final da tarde a decisão, através do seguinte comunicado: “O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo presidente da direção, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube. Esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica”.

Ao que o Observador apurou, esta decisão de elevar Rui Costa a presidente do clube da Luz limitou-se a antecipar aquilo que poderia surgir no âmbito das medidas de coação da operação Cartão Vermelho.