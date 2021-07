Ronaldo sai da Juventus, Ronaldo chega a Paris. Mbappé sai do Paris Saint-Germain, Mbappé chega a Madrid. São voos distintos, com partidas também elas diferentes, mas podem estar totalmente dependentes uma da outra. A informação é avançada esta quinta-feira pelo espanhol ABC que garante que Cristiano Ronaldo quer sair de Itália e rumar ao campeonato francês.

Jorge Mendes, que terá tentado um regresso do avançado português ao Real Madrid (sem sucesso), deve reunir dentro de poucos dias com os responsáveis da Juventus para definir o futuro de Ronaldo. Apesar de três boas épocas, Ronaldo ainda quer conquistar mais uma vez a Liga dos Campeões e jogar na Liga francesa seria mais um capítulo na história do goleador português que soma recordes atrás de recordes.

O ABC garante que o PSG também tem interesse na contratação de Ronaldo, mas que tudo está dependente da postura do presidente da Juventus na reunião com o agente de Ronaldo. Jorge Mendes terá que discutir os valores da transferência. Aos 36 anos, Ronaldo custa 30 milhões de euros por cada temporada. Jorge Mendes já terá dito à Juventus que tem uma proposta do PSG e que quer que o clube aceite a transferência para Paris.

Caso receba luz verde em Itália, Mbappé vê a vida facilitada. Se Ronaldo chegar à capital francesa, Mbappé pode sonhar com a ida para o Real Madrid. Ficará nas mãos dos donos do PSG o negócio da saída de Mbappé, já que Ronaldo assume o lugar no ataque do clube.

O Real Madrid já terá avisado o dono do PSG, Al-Khelaïfi, que não paga mais de 160 milhões por Mbappé (110 milhões mais 50 milhões em prémio). Se o PSG pedir 180 milhões cai a ida de Mbappé para o Real Madrid, escreve o jornal espanhol.