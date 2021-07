Enfermeira de 65 anos, Leah Lokan foi morta por um urso pardo na cidade de Ovando em Montana, nos Estados Unidos da América.

Os meses mais quentes levam ciclistas a participar no trilho Great Divide Mountain Bike Route, que este ano percorre quase 4,023 quilómetros, desde o norte de Montanha até a sul de Novo México. Foi numa pausa deste trajeto que Leah Davis Lokan chegou ao local do acidente na segunda-feira apenas para passar a noite. A vítima e o seu grupo estavam acampados perto do museu da cidade quando um urso pardo a arrastou para fora da tenda e lhe tirou a vida. De acordo com a ABC News, as autoridades afirmaram que foi a segunda vez, nessa noite, que o mesmo urso esteve no acampamento.

No parque de campismo, Lokan e os seus dois companheiros estavam em tendas separadas e como um urso já tinha sido avistado antes, decidiram retirar a comida e prenderam melhor as tentas antes de voltar a dormir. No entanto, apesar dos esforços, o urso acabou por voltar e matar a enfermeira.

Não era a primeira vez que Lokan fazia estas viagens longas de bicicleta: “Ela adorava este tipo de aventuras” adiantou à BBC, a sua amiga Mary Flowers.

Apesar de este parque natural abrigar a maior concentração de ursos dos Estados Unidos, são raros os ataques fatais, sendo que nos últimos 20 anos apenas ocorreram dois outros incidentes.

As autoridades encontram-se no local à procura do urso e planeiam matá-lo — para isso colocaram diversas armadilhas e estão a utilizar a tecnologia infravermelha ao longo do área envolvente e obtiveram o seu ADN para poder comparar aos restantes ursos.