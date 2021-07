Vários aviões já conseguiram aterrar no Aeroporto da Madeira, depois de o vento forte que se fez sentir naquela zona ter obrigado algumas aeronaves a divergir para o Porto Santo, indicou esta sexta-feira a infraestrutura aeroportuária.

De acordo com a página da internet do Aeroporto da Madeira, até às 09h00 da manhã conseguiram fazer-se à pista quatro aviões programados, provenientes de Lisboa, Porto e Porto Santo. Depois, o movimento ficou condicionado, obrigando sete aviões provenientes de vários aeroportos nacionais e internacionais a divergir para outros destinos.

Mas, pelas 14h30, conseguiram aterrar dois aviões da TAP provenientes de Lisboa, três da Jet.2 oriundos dos aeroportos britânicos de Stansted e Manchester e um de Glasgow (Escócia), outro da British Airways de Heathrow (Londres) e ainda um da Starwings, de Praga Até às 17h15, a Transavia havia cancelado dois voos de França, a Tui Airways outras duas ligações do Reino Unido e a easyJet uma de Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste. Segundo o Instituto, o aviso de vento vai estar em vigor até às 09h00 de sábado. Os aviões vão aproveitar o que é normalmente classificado de “abertas” na velocidade do vento naquela zona da costa sul da ilha para concluírem as operações.

Também a capitania do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla costeira da Madeira, emitido na quinta-feira, até às 06h00 de sábado, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.