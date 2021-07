A agricultora Cátia Rodrigues estreia-se na política como a candidata da CDU na Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira, porque considera que a coligação é capaz de “fazer mais e melhor” pelas pessoas daquele concelho.

“Enquanto jovem, mãe e agricultora, aceitei este desafio com a consciência das dificuldades, mas acima de tudo com a certeza de que é possível fazer mais e melhor neste concelho”, declarou a cabeça de lista à agência Lusa.

Nascida em 19 de novembro de 1996, Cátia Rodrigues reside na freguesia dos Canhas, naquele concelho e esta é a sua “primeira experiência política e autárquica”, salientou.

Sobre os problemas que vão merecer a atenção da sua candidatura, realçou que estão relacionados com o “incumprimentos das promessas feitas pelo PSD e continuadas pelo PS [partido que governa o município, presidido por Célia Pessegueiro]”.

A falta de “construção de caminhos agrícolas” é uma situação que, adiantou, “é incompreensível porque não foram concretizadas reivindicações antigas dos produtores e agricultores do concelho”.

Também considerou ser “inaceitável que, por questões partidárias [guerras entre o PSD e o PS], quem esteja a ser prejudicado sejam as centenas de pequenos produtores e agricultores que têm que andar centenas de metros com os produtos às costas, com riscos para a sua saúde, quando bastaria vontade política para resolver este tipo de situações”.

Outra das suas preocupações é a segurança rodoviária e defendeu ser “fundamental a manutenção das estradas e a construção de passeios em muitas das vias municipais”.

Um das outras promessas que “nunca foi concretizada” pelo PSD e o PS, é a construção da esquadra da Ponta do Sol, destacou.

“Aqui é conveniente ter memória e lembrar que foi por intervenção da CDU que esta questão se tornou pública e levou a tomada de medidas política” sublinhou, argumentando que o atual executivo camarário não fez “pressão sobre o Governo da República, que é do mesmo partido, para que fosse uma realidade”, complementou.

No entender desta candidata, “devem ser encontradas mecanismos de pressão por parte do município em relação ao Governo da República, para que a construção da esquadra seja finalmente uma realidade”.

A candidata ainda propõe a “construção imediata de todos os caminhos agrícolas que têm sido prometidos ao longo dos anos”, vincando que esta deve ser “uma das exigências prioritárias no sentido de ver defendido um setor tão importante como a agricultura”.

Para a cabeça de lista da CDU, um bom resultado eleitoral na Ponta do Sol seria a coligação conseguir, nas eleições autárquicas que se realizam em 26 de setembro, “garantir que as pessoas possam sentir que estão representadas e serão finalmente ouvidas as suas reivindicações”.

“Mais votos e mandatos, é um objetivo que é lançado a toda a candidatura no plano regional”, realçou, adiantando os candidatos “também estarão preparados para assumir todas as responsabilidades que as pessoas queiram confiar”.

Cátia Rodrigues destacou que as pessoas costumam olhar para a CDU “como uma força de resolução dos problemas”, “mas depois, no momento do voto, falta o confirmar desse reconhecimento na urna”.

“Dizemos com convicção de que se a CDU é a solução para os problemas da população, a confirmação deste reconhecimento terá que ser feito a 26 de setembro”, concluiu.

O executivo camarário da Ponta do Sol, na zona oeste, que sempre fora governado com maioria pelo PSD, passou nas últimas autárquicas a ser governado pelo PS.

A vereação é composta por cinco elementos, sendo dois do PS, dois do PSD e um do CDS.

O concelho da Ponta do Sol ocupa uma superfície de 46,19 quilómetros quadrados, é composto por três freguesias: Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar, e tem cerca de 8.800 residentes (Censos 2011).

Neste momento são conhecidas oficialmente as candidaturas da atual responsável pela Câmara Municipal, Célia Pessegueiro (PS), Gualberto Fernandes (PSD/CDS), Aires Pedro (Iniciativa Liberal) e Paulos Freitas (JPP).