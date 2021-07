As autoridades madeirenses reportaram 14 novos casos de covid-19 e mais 13 doentes recuperados nas últimas 24 horas, registando 104 situações ativas, refere este sábado o boletim epidemiológico da Direção Regional de Saúde (DRS).

“Há a reportar 14 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.762 casos confirmados de covid-19” desde o início da pandemia, lê-se no documento.

A DRS acrescenta que, destes novos casos, cinco são importados (três do Reino Unido e dois de Espanha), sendo os restantes nove de transmissão local.

Segundo os dados difundidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS), já foram notificados na Madeira 10.064 casos de covid-19, o que significa mais 302 situações do que as reportadas a nível regional.

As autoridades de saúde dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

A Direção Regional de Saúde menciona ainda no boletim que estão identificados 104 casos ativos no arquipélago – 30 importados e 74 de transmissão local -, estando estas pessoas a cumprir isolamento.

Três infetados estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal (um dos quais nos cuidados intensivos). Outras 22 pessoas estão hospedadas numa unidade hoteleira e as restantes estão em confinamento em alojamento próprio.

A DRS indica que está a fazer o acompanhamento de 66 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outros casos.

Em situação de vigilância ativa de contactos de casos positivos encontram-se 428 pessoas na região, além de 28.381 viajantes, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A Madeira contabiliza um total de 9.585 doentes curados de covid-19 e mantém os 73 óbitos associados à doença.