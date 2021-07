Hologramas, streaming, efeitos especiais e skateboarding. Os negócios de John Textor, o milionário que terá tramado Vieira

O currículo de John Textor, o milionário norte-americano que terá chegado a acordo para comprar 25% da Benfica SAD por 50 milhões de euros, levando assim o Ministério Público a desencadear a operação Cartão Vermelho, é vasto e impressionante. Foi fundador da fuboTV, uma plataforma de streaming, está envolvido nos negócios dos hologramas (tendo ajudado a idealizar o museu dos ABBA) e é proprietário de uma loja de skateboarding. No passado, foi o antigo dono de uma empresa que fez efeitos especiais para filmes como o “Titanic”, “Tranformers” e “Piratas das Caraíbas” e ainda foi um dos pioneiros no investimento no setor da banca digital.

Com 55 anos e licenciado em economia, John Textor é fã incondicional de desporto e o eventual negócio no clube da Luz não seria o primeiro no mundo do futebol, tendo já montado uma academia de treinos na Flórida. Recentemente também demonstrou estar interessado na compra do clube londrino Crystal Palace, que atualmente joga na Premier League inglesa. Aliás, o jogador Jacob Montes, que se formou na academia do milionário, assinou pela equipa inglesa em maio.

Mas John Textor tem outros interesses e um deles é o dos hologramas — a revista Forbes chegou mesmo a chamá-lo de “guru da Realidade Virtual de Hollywood”. Isto porque o magnata — na sua empresa FaceBank — foi um dos principais criadores de várias atuações que envolvem este tipo de tecnologia. Um desses exemplos ocorreu na edição de 2014 dos Billboard Music Awards, com a atuação do holograma de Michael Jackson, mas também esteve envolvido no Virtual Tupac, na edição do Festival Coachella em 2012, e ajudou a desenvolver o museu da banda sueca ABBA, que aposta forte na realidade virtual.