A sugestão não é descabida. A proposta de “Monstros ao Trabalho”, a primeira série da Pixar, que sai diretamente do universo do franchise iniciado em “Monstros e Companhia”, em 2001, é simples: fazer da gargalhada o objetivo do trabalho destes monstros, em vez de assustar e causar medo. A tarefa assenta que nem uma luva nos tempos que vivemos. Ou, tal com John Goodman diz numa conferência de imprensa virtual em que o Observador esteve presente: “É um grande sítio para escaparmos. É um universo bem criado e muito imaginativo. É um ótimo sítio para fugir, para passar férias.”

John Goodman regressa à sua personagem (Sulley), bem como Billy Crystal enquanto Mike Wazowski. Muito mudou desde 2001, ou mesmo desde 2013, quando foi estreada a prequela “Monstros: A Universidade”. Quando “Monstros e Companhia” chegou aos cinemas, a Pixar ainda estava longe da máquina que é hoje. Antes desse filme só existiam três longas-metragens, os dois primeiros “Toy Story” e “Uma Vida de Inseto”. “Monstros” apresentava um novo leque de possibilidades, onde ainda se brincava com o universo infantojuvenil, mas dava-se um salto: monstros ensinados a causar medo era uma boa perversão na ideia de filmes para crianças. Em parte, “Monstros e Companhia” foi o passo que tornou credível o salto gigante que a Pixar deu, em 2003, com “À Procura de Nemo”. A partir daí, a produtora convenceu os últimos céticos de que não era só uma companhia de animação digital.

[o trailer de “Monstros ao Trabalho”:]

“Monstros ao Trabalho” é outro passo importante na história da Pixar. Faltava uma série. Não é uma original, mas uma que sai de um dos seus universos mais propícios para isso: “Monstros” não é dos franchises mais populares da Pixar e, por isso, é daqueles que mais facilmente se pode expandir para outro formato sem comprometer um legado maior, o dos filmes. Também é aquele que já tinha um sistema de instituições a rolar e seria mais fácil partir daí para criar uma história. Daqui nasce a ótima ideia de virar a “Monsters Inc.” numa empresa que não é de sustos, mas de gargalhadas.

A solução não acontece apenas “porque sim”. A história prossegue os eventos do filme original. E logo nos instantes iniciais percebe-se que a empresa não está em bons lençóis. O que se faz? Quem manda sai em debandada e Sulley e Mike ficam a comandar o navio. A dupla tem finalmente a oportunidade de mudar o modelo de negócio: sair do medo, criar a gargalhada. Os assustadores monstros têm agora o difícil papel de aprender a ser humoristas. É um twist que reconfigura tudo e permite a entrada rápida de novas personagens.

“Monstros” sempre fez rir, mas agora faz mais. É esse o propósito. Não é uma série de animação – só –, é uma série de comédia. A Billy Crystal e John Goodman juntaram-se outros atores e atrizes com experiência na comédia, como Ben Feldman, Mindy Kaling ou Henry Winkler (que aos 75 anos ainda continua a receber perguntas sobre o Fonz nestas conferências de imprensa). Feldman interpreta Tylor Tuskmon, o protagonista de “Monsters At Work”. Um génio do “meter medo” que vai para a “Monsters Inc.” com a promessa de ser um dos melhores. O dia em que chega, é o dia em que tudo muda. E com isso também a sua posição dentro da empresa. De possível estrela, passa para mecânico.

É no universo de Tylor que surgem as novas personagens, como Val Little (Kaling), Fritz (Wrinkler) ou Duncan P. Anderson (Lucas Neff). É também graças a Tylor que “Monstros ao Trabalho” se transforma, se desliga de “Monstros”, e se assume mais como uma série de comédia do que uma de animação. Esse pequeno detalhe é uma das grandes conquistas da Pixar na sua passagem para uma produção seriada e específica para televisão. Billy Crystal diz, a dado momento: “É um programa familiar, todos podem ver juntos. E tem um bom equilíbrio entre o sentimental e o humor. As novas personagens trazem toda uma nova dinâmica ao universo de Monstros.”

A adaptação para série ficou a cargo de Bobs Gannaway, um produtor e argumentista com muita experiência de séries da Disney: “Desde o início que queria trazer a audiência para um sítio que gostasse. Por isso é que o Billy [Crystal] e o John [Goodman] estão de regresso, porque este universo não seria o mesmo sem eles. Queria que fosse, primeiro que tudo, um espaço familiar e depois partir daí para locais que ainda não se conhecem.”

No ano em que o franchise de “Monstros” celebra vinte anos, “Monstros ao Trabalho” é uma homenagem merecida e uma forma de manter vivo um universo rico da Pixar, que não conseguiu na sequela superar o brilhantismo do primeiro filme (o que é raro na Pixar). “Monstros ao Trabalho” é, assim, a continuação que se esperava há duas décadas. Com caras e vozes conhecidas e sangue novo para levar estes monstros para outros palcos.