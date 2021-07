A presença de uma obra de estudo facultativo em questões do exame de Português gerou indignação entre alunos e professores. O Departamento de Estudos Portugueses da Escola Secundária de Camões, em Lisboa, disse que não foi garantida a “equidade”, mas o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) assegurou que para responder às questões não era necessário conhecer a obra.

O Departamento de Estudos Portugueses da Escola Secundária de Camões, num comunicado a que o Diário de Notícias teve acesso, explica que na parte B do grupo I foram apresentados excertos de obras como Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, mas o estudo destas obras durante o ano letivo é “proposto em alternativa (“ou”) com uma terceira, A Abóbada, de Alexandre Herculano”, sendo que apenas é “obrigatório o estudo de uma destas três obras” e podendo alguns dos alunos não ter estudado as outras.

Na visão dos responsáveis, para garantir “o rigor e a equidade” deveria estar presente uma das obras obrigatórias e não uma facultativa e, por outro lado, a presença de uma obra desconhecida para alguns alunos poder ter “funcionado como um fator de stress adicional” durante o exame.

Apesar de admitirem que era possível responder às questões 4 e 5 sem conhecerem a obra A Abóbada e apenas “com uma leitura atenta do excerto”, os docentes da Escola Secundária de Camões consideram que “o nível de inferência que foi necessário demonstrar foi bastante mais exigente para os alunos da ES de Camões e das outras escolas, cujos departamentos optaram pela leitura do texto de Herculano, do que para aqueles que estudaram Viagens na Minha Terra ou Amor de Perdição“.

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), em resposta ao Diário de Notícias, esclareceu que nas questões em causa não foi exigido “qualquer conhecimento prévio das obras em questão e que esse conhecimento, caso os examinandos apresentem respostas pouco ancoradas na interpretação do excerto em questão, não é garantia de uma resposta mais adequada”. O objetivo, acrescentou o IAVE, visava a “interpretação dos textos apresentados e não a reprodução de conteúdos sistematizados em sala de aula a propósito dos textos lidos”.