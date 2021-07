Pode acontecer a qualquer um, mas desta vez o azar tocou à porta do proprietário de uma pick-up Nissan Navara que estacionou à porta de casa, na berma da estrada. Saiu de casa numa manhã como as outras e instalou-se ao volante, quando segundos depois passou um camião que, para infelicidade do homem da pick-up, perdeu duas rodas poucos metros antes.

A pick-up é um veículo robusto, capaz de aguentar umas pancadas fortes, mas uma roda de um veículo pesado deste tipo pesa cerca de 50 kg, o que mesmo a cerca de 60 km/h, aplica uma força brutal onde quer que bata.

O primeiro pneu acertou na frente esquerda, destruindo-a por completo e conseguindo ainda fazer disparar os dois airbags frontais, o que significa que a deformação da frente foi considerável.

Mas o pior estava para vir e chegou pelo ar. A segunda roda aterrou sobre o tejadilho, praticamente por cima do condutor, deformando o tejadilho. O curioso é que o condutor se preparava para abandonar a pick-up, depois do impacto da primeira roda, e caso estivesse já no exterior, bastava um desvio de dois palmos para que a pesada roda o esmagasse. Decididamente, não foi um amanhecer auspicioso.