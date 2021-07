A electrificação de veículos, mesmo os desportivos, visa por um lado reduzir os consumos e as emissões, mas por outro incrementar a potência, sobretudo no que respeita à resposta instantânea ao acelerador, fruto do torque imediato do motor eléctrico. Daí que a McLaren e a Ferrari já tenham anunciado os seus superdesportivos híbridos plug-in (PHEV) e a Lamborghini se prepare para fazer o mesmo em breve. E se bem que a Porsche não pertença ao mesmo campeonato, tudo indica que vai pelo mesmo caminho.

Numa entrevista à Autocar, o CEO da Porsche, Oliver Blume, afirmou há algum tempo que a sua marca estava a preparar uma versão PHEV do 911 Turbo, admitindo contudo que a plataforma necessitava de algumas alterações, certamente para acomodar a bateria, ainda que pequena, uma vez que o motor eléctrico será instalado dentro da caixa de velocidades, junto ao volante do motor.

Mais recentemente, começaram a surgir fotos espias e relatórios de carros de testes da marca alemã, que se assemelhavam ao 911 Turbo, mas cujo ruído, especialmente quando circulavam a velocidade reduzida, pareciam funcionar apenas em modo eléctrico, indiciando estar-se na presença de uma versão híbrida plug-in.