Portugal não tinha uma semana com tantas mortes desde 3 de abril. Internamentos continuam a subir

A região de Lisboa continua a ser aquela em que há mais contágios, registaram-se 1407 nas últimas 24 horas, seguida do Porto, com 1047 novos casos — na sexta-feira registou 891 — e do Algarve com mais 320 confirmações de contágio. Perante os números do boletim da DGS, os novos contágios na zona de Lisboa representam 44,5% dos números de Portugal, na região do Porto 33,10% e no Algarve 10,12%.

O número de internados devido ao novo coronavírus também voltou a registar uma subida, com mais 15 doentes em enfermaria, o que totaliza 632 pessoas em todo o país nestas unidades. Nos cuidados intensivos há mais três internados, havendo um total de 144 em UCI. Trata-se do maior número de internados desde 28 março e de internamentos em cuidados intensivos desde 27 março.