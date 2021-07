Os clientes germânicos adquiriram, em Junho, mais 311,6% veículos com baterias recarregáveis, entre 100% eléctricos e híbridos plug-in (PHEV). Foi um crescimento notável, mas inferior ao registado nos meses anteriores. Das 274.152 unidades novas, 76.564 eram PHEV, contra apenas 33.420 eléctricos puros, o que deixa muito a desejar na tentativa de reduzir as emissões de CO 2 .

Entre os eléctricos alimentados por bateria do segmento A, com comprimentos de até 3,5 metros, o VW e-up! continua a surpreender devido à sua boa relação autonomia/preço, transaccionando 2788 unidades no mês, o que permitiu ser o Volkswagen a bateria que mais vende, à frente dos novos ID.3 e ID.4. Depois do carro alemão surge o Renault Twingo Electric (1130 unidades), o Smart Fortwo (1079), o Seat Mii (838) e o Skoda Citigo iV (305).

No segmento B, o Renault foi o mais popular no 6º mês do ano, com 2251 veículos. A seguir vêm os Fiat 500e (1362), Opel Corsa-e (1226), Smart Forfour (727) e Peugeot e-208 (607).

O segmento C foi o mais disputado e com o maior número de modelos presentes na luta. O VW ID.3 transaccionou 2448 veículos, o que o coloca à frente do Hyundai Kauai EV (1766), VW ID.4 (1710), Skoda Enyaq /1623), BMW i3 (912), Mini Cooper SE (778), Opel Mokka-e (665) e Kia e-Niro (537).

Entre os representantes do segmento de luxo, apenas o Audi e-tron (574) e o Tesla Model 3 surgem no top 20, com a berlina norte-americana a comercializar 4462 unidades, o que não só lhe garantiu a liderança destacada em Junho, como lhe permitiu conquistar o segundo lugar no ranking das vendas no primeiro semestre de 2021, com 13.719 unidades, atrás do VW e-up! (15.471), mas à frente do VW ID.3 (12.915). Resta ainda aguardar pelo arranque da produção da Gigafactory Berlim, unidade industrial destinada a abastecer o mercado europeu, e o alemão em particular.

Top 20 dos eléctricos mais vendidos na Alemanha em Junho