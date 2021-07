A seleção inglesa teve esta sexta-feira uma chamada inesperada de Tom Cruise e até tiveram a oportunidade de assistir à antestreia do novo filme do ator norte-americano, “Top Gun: Maverick”, noticia o The Independent. Mas não foi só: os jogadores puderam falar – através da app Facetime – com a estrela de Hollywood, que até lhes desejou boa sorte e deu ânimo para a final do campeonato da Europa, que poderá ser o primeiro que Inglaterra pode conquistar.

O capitão inglês, Harry Kane, revelou, em entrevista à BBC Radio 5, que os jogadores foram “uns sortudos por poderem ver um seus filmes” de Cruise, que “desejou o melhor a todos enquanto grupo”. “Foi muito muito simpático da sua parte”. Ainda assim, todos os jogadores tiveram de assinar um contrato de confidencialidade que garante que não possam revelar publicamente nada do que viram no filme.

O avançado adiantou que não sabe se Tom Cruise marcará presença na final, mas ficou agradado por saber que o “futebol move uma parte do mundo”. Tom Cruise é também ele um fã da modalidade e um grande amigo do ex-jogador e antiga estrela da seleção inglesa David Beckham.

Tom Cruise junta-se à Rainha Isabel II e a Boris Johnson nos desejos de boa sorte à seleção inglesa, que defronta Itália este domingo, na final do Euro2020.