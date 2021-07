Pelo menos oito voos cancelados e centenas de passageiros afetados. Este era o balanço até ao final da manhã dos condicionamentos provocados pelo vento no movimento no Aeroporto da Madeira. No entanto, a situação começou a normalizar.

De acordo com a página da Aeroportos da Madeira, as abertas no tempo começaram a permitir aterragens a partir das 11:20 e já conseguiram aterrar 17 aviões dos programados até às 17:30.

O movimento de aterragens e descolagens está a normalizar-se.

Porém, as condições meteorológicas adversas obrigaram alguns voos a divergir para outros aeroportos e acabaram por ser canceladas as chegadas de ligações das transportadoras aéreas TAP (do Porto e Lisboa), easyjet (Lisboa), Edelweiss (Zurique), Jet.2 (Manchester), Ibéria (Madrid), Transavia (Amesterdão) e Azores Airlines (Ponta Delgada).

Estes cancelamentos de voos de chegada afetam as correspondentes partidas, o que prejudicou centenas de passageiros. Está a ser feito um reagendamento das ligações.