O encontro estava nos últimos minutos, mesmo na parte final. Lionel Messi foi desmarcado na área e, só com o guarda-redes Ederson pela frente, voltou a não levar a melhor. Nem assim conseguiu marcar. Argentina, Messi e finais foram palavras que nunca rimaram mas, num contexto mais do que improvável, foi a seleção das pampas passou de organizadora do evento a vencedora na casa do maior rival histórico. E a Pulga sorriu, sorriu e sorriu, como nunca se tinha visto desde aqueles tempos ainda de miúdo em que se tornou campeão mundial Sub-20 e, no ano seguinte, se sagrou campeão olímpico. Andou pelo ar, foi abraçado e sorriu mais um pouco.

Numa final sempre disputada no limite, com algumas quezílias quase naturais pelo meio tratando-se de um Brasil-Argentina, um chapéu fantástico de Ángel Di María aos 22′ acabou por decidir a final da Copa América que consagrou também Lionel Messi como melhor jogador depois de ter estado envolvido nos 11 golos da equipa até chegar ao encontro decisivo. Já com Firmino e Gabriel Barbosa em campo, e sempre com Neymar a tentar dar o mote para a recuperação, os brasileiro tentaram de tudo no segundo tempo mas não evitaram aquele que ficou como outro Maracanazo, recordando a derrota com o Uruguai no Maracanã na final do Mundial de 1950.

Em paralelo, e num dia de afirmação também para o selecionador Lionel Scaloni, o 10 de julho passa a ser mais uma data que junta Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: se há cinco anos era o português que vibrava com aquela que foi a primeira grande vitória pela Seleção Nacional no Europeu de França, agora foi o argentino a cumprir nessa data o destino de ganhar pelo menos uma grande competição pela seleção principal. E foi por isso que tudo gerou também depois do encontro em torno do 10, com os companheiros a atirarem-no ao ar antes de longos abraços e um especial (e demorado) cumprimento do amigo Neymar depois de secar as lágrimas.

No dia em que ficou ainda mais confirmada a possibilidade de renovar nos próximos dias pelo Barcelona, Messi festejou a 15.ª vitória da Argentina na Copa América aos 34 anos, antes daquele que será, para ele e também para Ronaldo, o seu último Campeonato do Mundo. Mas, a partir de hoje, a sua principal maldição está quebrada.

