Milhares de cubanos manifestaram-se este domingo contra o Governo, num conjunto de protesto de dimensão e alcance inéditos nas ruas de duas pequenas cidades, uma a sudoeste de Havana e outra perto de Santiago de Cuba, como demonstram vários vídeos divulgados online.

O Presidente cubano, Miguel-Díaz Canel, já reagiu, pedindo aos partidários e apoiantes do regime que venham para a rua, prontos para o “combate”. Segundo o El Confidencial, o chefe de Estado cubano disse — em direto na televisão pública –, que a “ordem de combate está dada”. “Vamos para a rua, revolucionários”, instou.

Something big could finally be happening Cuba, as tens of thousands have taken to the streets to protest the communist regime saying, “We are not afraid!” ???????? ???? pic.twitter.com/2O90dvjtmF

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 11, 2021