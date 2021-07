O bilionário britânico Richard Branson fez história este domingo ao fazer a primeira viagem ao espaço a a bordo do VSS Unity, acompanhado por mais cinco pessoas. Desde o momento da descolagem da nave-mãe no Novo México até à aterragem, no mesmo local, do avião foguete, passou cerca de uma hora, mas durante alguns minutos Branson conseguiu ter a experiência de gravidade zero e ver a curvatura da terra.

A Virgin Galactic, de Branson, é umas das empresas que está na corrida ao espaço e ambiciona tornar o turismo espacial uma realidade. Depois de Jeff Bezos, líder da Blue Origin, ter anunciado uma visita ao espaço no próximo dia 20 de julho, Branson decidiu antecipar-se e realizar a sua viagem já este domingo.

Por volta das 15h40 (hora de Portugal continental) a nave-mãe descolou com o VSS Unity agarrado a si, numa viagem de cerca de 45 minutos, até alcançar a altitude de 13 quilómetros. Nesse momento, o avião foguete com Branson e a sua equipa a bordo separou-se da nave-mãe, ligou os motores durante cerca de 60 segundos e subiu até uma uma altitude superior a 80 quilómetros, atingindo o espaço sideral.

No momento em que estava no espaço, os passageiros tiveram quatro minutos em que puderam sentir a gravidade zero e flutuar na nave, saindo das cadeiras para espreitar pela janela e ver a curvatura da terra.

Depois, a nave começou a descer, como uma pena de badminton, até aterrar na pista do SpacePort America, como se de um avião normal se tratasse.

A viagem histórica foi bem sucedida. “Penso que como a maioria das crianças, esperava por este momento desde que era um miúdo. Honestamente, nada nos pode preparar para a vista do espaço. Foi mágico”, afirmou Branson.